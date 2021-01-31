الأردن يسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ 19 يوما

سجل الأردن اليوم الأحد أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ 19 يوما، بلغت 1181 حالة.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في المملكة إلى 326,855 فيما يبلغ عدد الحالات النشطة 7958.

وتعد هذه الحصيلة الأعلى منذ 12 يناير الجاري حيث سجل الأردن في ذلك اليوم 1176 إصابة و33 وفاة.

كما تم تسجيل 12 وفاة، ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس في البلاد إلى 4316 حالة.