التايمز تكشف عن أول لقاء بين الملكة إليزابيث وبايدن

تستعد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا لاستضافة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، في يونيو المقبل، حيث من المتوقع أن يكون استقبالا حارا ومختلفا عن الذي تلقاه سلفه دونالد ترامب،

وذكرت صحيفة " ذا تايمز" البريطانية، إن ملكة بريطانيا ستقود "هجوما ساحرا" بعد خروج لندن من الاتحاد الأووربي، وذلك عبر استضافة بايدن وعدد من زعماء العالم في قصر باكنجهام قبل قمة مجموعة السبع في يونيو المقبل.

وبحسب الصحيفة، من المقرر أن يكون الاجتماع الفردي بين الملكة إليزابيث أول مشاركة دبلوماسية بارزة لها فور عودتها إلى لندن.

كما ينضم إليها في حفل استقبال "القوى الناعمة" أمير ويلز ودوقة كورنوال ودوق ودوقة كامبريدج، وذلك ضمن الخطط التي وضعها المسؤولون الملكيون والحكوميون لتوطيد ”العلاقة الخاصة“ بين المملكة المتحدة وأمريكا، وفقا للتايمز.

ومن المرجح أن تكون أجواء استقبال بايدن مختلفة عن زيارة سلفه دونالد ترامب لبريطانيا في 2018، عندما استقبلته الملكة إليزابيث بمفردها، في غياب الأمير تشارز ودوق كامبريدج.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بالقصر الملكي قوله إن هناك رغبة شديد من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في حضور ملكي قوي للغاية من قبل كبار أعضاء العائلة، قبل قمة مجموعة السبع.

وتخطط الملكة للعودة إلى العمل من مقر إقامتها في لندن والاحتفال بعيد ميلادها الـ95 في يونيو المقبل، حيث يعتقد أن يكون أول احتفال وطني كبير منذ تفشي وباء كورونا في البلاد.

وغادرت ملكة بريطانيا للإقامة في قلعة وندسور في مارس الماضي، قبل بدء فرض إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس "كوفيد-19" في المملكة المتحدة.