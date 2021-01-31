السعودية تحذر من خطر موجة كورونا الثانية وإعادة فرض إجراءات مشددة

كشف وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة، قائلا "وهذا يحتم علينا العمل بجدية لمواجهة ذلك".
وأعلن وزير الصحة وفقا لصحيفة "عكاظ" أن عدم الالتزام سيجعلنا نضطر لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع، موضحا أن " كثيرا من دول العالم، تعيش الموجة الثانية من الجائحة وبشكل أكبر من الأولى ونحن لسنا بمنأى من ذلك، لذا يجب علينا التعامل مع هذا الفيروس بكل جدية، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الاحترازات التي تكفل مواجهته والتصدي له".
وأكد وزير الصحة السعودي أنه رصد خلال الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاعا مستمرا في أعداد الإصابة بالفيروس، ومن أهم أسباب هذا الارتفاع التجمعات بأنواعها، والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية، وهذا أمر خطير.
وتابع أن "الالتزام والتعاون منا جميعا يساهم في دعم الجهود التي نقوم بها في كافة قطاعات الدولة للتصدي لهذه الجائحة، وبلا شك، فإن عدم الالتزام سيجعلنا نضطر لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع، هذه الفترة صعبة جدا، ويتحتم علينا جميعا أن نتعامل بجدية مع مستجدات الجائحة، وأن نحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخض ارتداء الكمامة، التباعد الاجتماعي، نظافة اليدين، وعدم المصافحة، والتي جميعها تساهم بشكل كبير في الوقاية من فايروس كورونا والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع".
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