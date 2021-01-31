انت الان تتابع تفاصيل خبر تطبيق توكلنا إلزامي لدخول أسواق الشرقية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أكد أمير المنطقة الشرقية التشديد علي استخدام تطبيق توكلنا و استخدام المنصة أو التطبيق للدخول إلي أسواق الشرقية في السُّعُودية و ذلك في إطار الحفاظ علي البروتوكولات المنظمة لتفشي الفيروس بعد زيادة الأعداد مؤخراً.

تطبيق توكلنا إلزام المواطنين المترددين للأسواق العامة مثل سوق الشرقية

أكد أيضاُ المهندس عادل الجبير ضرورة تفعيل التطبيق أو المنصة توكلنا شرط أساسي لدخول الأسواق التجارية و العامة و ذلك لمعرفة الحالة الصحية للشخص قبل الاختلاط مع الآخرين و الدخول في المرافق العامة التي تحتوي علي أعداد كبيرة من المواطنين للحفاظ علي الانتشار لوباء كورونا بين المواطنين و السيطرة علي زيادة أعداد الإصابة.

ما هي منصة أو تطبيق توكلنا

منصة توكلنا أو تطبيق توكلنا هي منصة إلكترونية حكومية سُعُودية يحتوي هذا التطبيق علي العديد من الخِدْمَات الإلكترونية مثل تحديد الحالة الصحية و نتائج القياس لتحديد مُدْي خطورة الإصابة بأمراض مزمنة أو أي نوع من الأمراض ليتلقى المصاب في حالات الطوارئ الرعاية المناسبة لحالته دون الإطاحة أو التأثير السالب بحالته الصحية.

و هو تطبيق معتمد و رسمي من قبل وزارة الصحة للمملكة العربية السُّعُودية و هدفه الحالي الحد و التقليل من انتشار فيروس كورونا و يعمل علي تحذير المواطنين المستخدمين للتطبيق توكلنا من الاقتراب من المناطق المحظورة و متابعة الحالات و العدوي بشكل دقيق لاحتواء الانتشار.

خطوات التسجيل في توكلنا

تفعيل الخدمة لتطبيق توكلنا للحصول علي الخِدْمَات الضرورية و التي من المرجح أن تصبح إلزامية في العديد من المناطق العامة و يعتمد التطبيق علي رَقَم هاتف المحمول للمستخدم و الذي يكون مسجل في الموحد الحكومي و إليك خطوات التسجيل بالتفصيل: