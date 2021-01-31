كيفية استخراج وثيقة العمل الحر 1442 بعد التعديل.. شروط الحصول على سند العمل الحر

ما هي آلية استخراج وثيقة العمل الحر 1442 في المملكة العربية السعودية، والتي يبحث عنها في هذه الأوقات المواطن السعودي وترد الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع، ومن الأسئلة الأخرى أيضا عن الطريقة و كم راتب العمل الحر والعديد من الأسئلة التي سيتم التعرف على إجاباتها في هذا التقرير، وبالحديث عن وثيقة العمل الحر فهي يتم منحها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من أجل مزاولة عمل حر عبر البوابة الرسمية للعمل الحر، ويستطيع أي شخص لديه مهارة أو معرفة في أي مجال محدد أن يحصل عليها ومن يقدم الخدمات للمنشآت والأفراد على مدار اليوم والساعة، والذي يحصل على معاش معين من جهة عمل واحدة.

استخراج وثيقة العمل الحر 1442 وصلاحيتها

تستمر صلاحية إثبات العمل الحر لمدة عام كامل من تاريخ صدورها، وفي حال أردت تجديدها تستطيع تجديد وثيقة العمل الحر عبر بوابة العمل الحر، ولهذا السبب تعد مهمة للغاية للذين يرغبون في الحصول عليها كونها توفر عدة مزايا وحوافز، وسيتم التعرف عليها في قادم الفقرات.

تقدم هذه الوثيقة العديد من المزايا والحوافز للذين يحصلون عليها ومنها:

التسجيل الاختياري في التأمينات الاجتماعية

الحصول على حساب بنكي مرتبط بهذه الوثيقة

أحقية استخدام قنوات الدفع الرقمية

تمنح إمكانية التعاقد مع إحدى الجهات الحكومية والخاصة باستعمال هذه الوثيقة واعتمادها كمستند رسمي.

ما هي مزايا الحصول على وثيقة العمل الحر

أولا يجب أن يكون الحاصل على الوثيقة من المواطنين السعوديين حصرا

يجب أن يكون العمر ما بين الثامن عشر ربيعا وحتى الستين

توفير حساب شخصي في منصة أبشر مفعل.

شروط الحصول على مستند العمل الحر

هل يمكن إصدار مستند العمل الحر في أكثر من مهنة وما هي رسوم الوثيقة

بالنسبة للرسوم وثيقة العمل الحر فإنها مجانية ولا يتم أخذ مقابل الحصول عليها، أما بالنسبة لاستخراج أكثر من وثيقة فيمكن الحصول على 5 وثائق عمل حر على الأكثر وبمهن مختلفة عن بعضها، بشرط أن يتم إثبات ممارسة المهنة، والجدير بالذكر أنه يمكن تغيير المهنة بعد استخراج مستند العمل الحر وذلك بشرط رفع طلب لمسؤول نظام من أجل إعادة دراسة الطلب.

يوجد العديد من المهن التي أدرجتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومن بينها:

اختصاص التجميل والمكياج

اختصاص مستخرج البيانات

باحث وظيفي متخصص في الحملات التسويقية والترويجية

مصمم ديكورات

مصمم أزياء

مدرب متخصص في الحيوانات

مختبر جودة

اختصاص معلق رياضي

مطور التطبيقات الهاتفية المبرمجون

مطوري مواقع

محللي بيانات

محللي نظم المعلومات

متخصص استعادة البيانات

متخصص اكسل

متخصص كلاود

فني الصيانة الأجهزة الهاتفية

محلل بيانات

متخصص في مجال مايكروسوفت أوفيس

متخصص في تنظيم السفريات والإرشادات السياحية

تخصص أوراكل

فنان في الخداع البصري

فنان كوميدي

فنان العروض الترفيهية

الرسام التشكيلي

المنتج

المخرج

الممثل

رسام كاريكاتير

مصور مقاطع الفيديو السينما

أخصائي الاكسسوارات والديكورات

رسم الرسومات المتحركة

أخصائي مؤثرات صوتية

أخصائي في الأداء الصوتي

المطرب الغنائي

المؤلف الموسيقي

العازف الموسيقي

متخصص في تصفيف الشعر

تخصص اكس إل

مصمم محتوى

رسام اوتوكاد

تنظيم البطولات الرياضية

الوكيل في الأعمال الرياضية

المدربون في اختصاص الحيوانات

مصمم الجرافيك

منسق العطور والبخور وغيرها

مخطط الأعمال

الأخصائي في العلاقات العامة.

ما هي قائمة مهن العمل الحر

وفرت وزارة العمل السعودية خطوات استخراج وثيقة العمل الحر ، وتكون في خطواتها الأولى الدخول إلى:

بوابة العمل الحر الرسمية

تسجيل حساب جديد

القيام بتفعيل الحساب الشخصي في أبشر

القيام باختيار أحد البرامج المتاحة في البوابة والذي يناسبك

قم بإرفاق المستندات التي تثبت الأهلية والممارسة.

طريقة الحصول على رخصة العمل الحر

كم راتب العمل الحر

قام صندوق هدف التابع لتنمية الموارد البشرية بالإعلان عن برنامج دعم العمل الحر والخاص في خدمة توصيل الطلبات عبر التطبيقات، ويهدف من خلال هذا البرنامج إلى تقديم مرتب شهري يصل إلى حوالي 3.000 ريال على أن يستمر لمدة شهرين، ويمكن الاستفادة من هذا الدعم الأعمار التي تتراوح ما بين ثمانية عشر عام و60 عام بشرط أن لا يكون على رأس العمل سواء كان في القطاع العام أو الخاص، وأن يكون هناك وثيقة عمل حر سارية الصلاحية والمستخرجة من بوابة العمل الحر، كما يمكن لقائدي السيارات الذين يعملون في توصيل الطلبات الاستفادة من هذا البرنامج، ويمكن التسجيل فيه عبر أيقونة سجل معنا في توصيل الطلبات وإنشاء حساب بعدها، والتقديم على إصدار وثيقة توصيل الطلبات.