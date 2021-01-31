الكويت.. تأييد السجن 15 سنة بحق رجل أعمال وسيدة روسية

قالت مؤسسة الموانئ الكويتية، الأحد، إن حكما نهائيا صدر من محكمة التمييز بحبس رجل أعمال وسيدة روسية 15 سنة، بتهمة الاستيلاء على أموال صندوق الموانئ الاستثماري، وتحويل أموال الصندوق إلى حسابهما الخاص ولدى الكيانات القانونية التابعة لهما.

وجاء قرار محكمة التمييز ليؤيد الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بدرجتيها الكلية والاستئنافية، بالسجن 15 سنة مع الشغل والنفاذ ضد رجل الأعمال سعيد دشتي ومسؤولة الصندوق الروسية لازاريفا ماريا.

وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية قد أبرمت عقدا مع شركة "كي جي إل" للاستثمار، للمشاركة والاكتتاب في صندوق الموانئ الاستثماري بمساهمة قدرها 85 مليون دولار، بنسبة تزيد على 50 بالمئة من المساهمات الرأسمالية في الصندوق، بمتوسط عائد 30 بالمئة سنويا، بهدف تعظيم ايرادات المؤسسة، التي تؤول أرباحها إلى الخزانة العامة للدولة، وفقا للمادة الـ15 من قانون إنشاء المؤسسة الصادر بالمرسوم رقم 133 لسنة 1977.

يذكر أن عدد التهم الموجه للمتهمين الاثنين بلغ 10 تهم، لكنهما حصلا على البراءة في 8 منها.