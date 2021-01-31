انفجار ضخم ودوى إطلاق نار فى العاصمة الصومالية مقديشو

جدة - نرمين السيد - ولم ترد أنباء مؤكدة عن سبب الانفجار وإطلاق النار، إلا أن حركة الشباب المتطرفة تشن كثيرا من الهجمات، بما فى ذلك باستخدام متفجرات، فى الحرب التى تخوضها ضد الحكومة الصومالية المدعومة من "القبعات الزرقاء" الأممية والقوات التابعة للاتحاد الإفريقى.

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