رجل يحاول الانتحار بإشعال النار فى نفسه بالعاصمة الروسية موسكو

جدة - نرمين السيد - ونشرت وزارة الداخلية الروسية، ووسائل إعلام لقطات مروعة توثق لحظة عملية الانتحار الفاشلة وتصدى المارة وعناصر الشرطة لها من أجل إنقاذ الرجل.
وأفادت وكالة "نوفوستى" الروسية، بأن الرجل نقل إلى مستشفى، وقد أصيب بحروق بليغة، فيما أكدت وكالة "تاس" أنه فى حالة حرجة.
ونقلت "تاس" عن مصدر فى خدمات الطوارئ نفيه وجود أى علاقة بين الحادثة والمظاهرات غير المرخصة التى تجرى فى موسكو اليوم.
وأوضح المصدر أن الرجل يعانى من اضطرابات نفسية ولديه مشاكل متعلقة بالديون واقتسام الممتلكات.
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