اليونان تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجنوب إفريقية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة الوطنية للصحة العامة فى اليونان، أنه لم تتوفر أى معلومات حتى الآن عن عدد الإصابات بالمتحور الجنوب إفريقى شديد العدوى على غرار المتحور البريطانى. وسجلت اليونان 156.473 إصابة و5.779 وفاة بفيروس كورونا منذ بدء تفشى الفيروس نهاية فبراير.

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