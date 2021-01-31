إيطاليا تسجل 237 وفاة و11252 إصابة جديدة بكورونا خلال 24ساعة

أعلنت وزارة الصحة في إيطاليا أنها سجلت 237 وفاة بكورونا اليوم الأحد بانخفاض عن 421 في اليوم السابق، فيما بلغت الإصابات الجديدة 11252 مقارنة مع 12715 أمس السبت.
وسجلت إيطاليا 88516 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ فبراير 2020، في ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا وسادس حصيلة في العالم، كما سجلت مليونين و553 ألف إصابة بالفيروس حتى الآن.
وبلغ عدد المرضى الذين يعالجون من كوفيد-19 في المستشفيات، باستثناء من في وحدات الرعاية المركزة، 20096 اليوم الأحد مقارنة مع 20098 قبل يوم.
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