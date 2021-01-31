بريطانيا تسجل 587 وفاة و21088 إصابة جديدة بكورونا خلال 24ساعة

سجلت بريطانيا اليوم الأحد 587 وفاة بمرض كوفيد-19 انخفاضا من 1200 وفاة في اليوم السابق، و21088 إصابة في تراجع عن اليوم السابق أيضا.
وأرقام الوفيات المسجلة تعود لأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا خلال الأيام الثمانية والعشرين الماضية.
وأظهرت بيانات رسمية أن 8.98 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا بارتفاع عن 8.38 مليون يوم السبت.
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