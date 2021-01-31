زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب جنوب إيران

قال التلفزيون الإيراني الحكومي، مساء اليوم الأحد، إن زلزالا قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة ”فارياب“، على الحدود بين محافظتي هرمزغان وكرمان جنوب البلاد.
وأشار التلفزيون إلى أن "الزلزال وقع في الساعة 19:34:34 من مساء الأحد، وأن عمقه 21 كيلو مترا، دون ورود معلومات عن الأضرار الناتجة عنه".
وأوضح التلفزيون أن "سكان مناطق بندر عباس ومدن أخرى، مثل سركز زيارتعلي، شعروا بالزلزال".
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