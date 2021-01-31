مسبار الأمل.. الأرقام والأهداف والتحديات

يدخل مسبار الأمل الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة، في مدار المريخ، فى 9 فبراير، حيث أن العالم سيكون على موعد جديد من مرحلة مسبار الأمل، والذى بدأت مرحلة دخوله مدار المريخ في نهاية ديسمبر، ومعها بدأت مرحلة الانتقال إلى المدار المناسب للكوكب الأحمر، ليتمكن المسبار من أداء مهامه العلمية الأساسية.

تتمثل مرحلة الدخول لمدار المريخ الاقتراب من الكوكب الأحمر بسرعة محددة، وزاوية انحراف دقيقة تُمكنه من الدخول بنجاح وسيعتمد المسبار خلال عملية الدخول على إدارة أجهزته بشكل مستقل، على أن يكون إتمام دورة كاملة حول كوكب المريخ كل خمسة وخمسين ساعة بدرجة ميل مداري تبلغ خمسة وعشرين درجة

أهداف مسبار الأمل

أسس مسبار الأمل الذى أطلق بنجاح في20 يوليو العام الماضي، من قاعدة تانيجاشيما الفضائية في اليابان، لحقبة جديدة في قطاع الفضاء ويهدف المشروع الإماراتي لاستكشاف المريخ بشكل أساسي ورسم صورة واضحة وشاملة حول مناخ كوكب المريخ، هذا بالإضافة إلى محاولة إيجاد إجابات عن الأسئلة التي لم تتطرق إليها أي من مهمات الفضاء السابقة ودراسة أسباب تلاشي الطبقة العليا للغلاف الجوي للمريخ.

كما يهدف مسبار الأمل إلى تقصي العلاقة بين طبقات الغلاف الجوي عبر تتبع مسار خروج ذرات الهيدروجين والأوكسجين التي تشكل الوحدات الأساسية لتشكيل جزيئات الماء وتقص العلاقة بين طبقات الغلاف الجوي الدنيا والعليا على كوكب المريخ.

التحديات

ولعل التحدي الأبرز الذي يواجه عمل المسبار هو تأخر وصول الإشارات اللاسلكية نظرًا لبعد المسافة بين كوكبي المريخ والأرض، مما يجعل فريق العمل في المحطة الأرضية غير قادر على التدخل والتواصل مع المسبار بشكل لحظي لتكون مهمته في هذه المرحلة مستقلة وذاتية.