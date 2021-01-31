قبل الحدث بـ 5 أشهر.. بايدن يستعد للقاء الملكة إليزابيث للمرة الأولى

من المفهوم أن مسؤولي قصر باكنجهام يستكشفون الاحتمال، ومن المقرر أن يصل بايدن إلى بريطانيا لحضور القمة التي تستمر ثلاثة أيام في كورنوال والتي تبدأ في 11 يونيو.

بحلول شهر يونيو ، من المأمول أن تسمح برامج التطعيم العالمية إلى جانب الانخفاض المعتاد في مستويات العدوى في الصيف باستئناف الحياة الطبيعية، بما في ذلك أداء الملكة لواجباتها الملكية.

وسيواجه بايدن ، الذي يفتخر بجذوره الأيرلندية ، مأزقًا دبلوماسيًا بشأن ما إذا كان سيرتبط بزيارة إلى دبلن.

ورفض قصر باكنجهام التعليق أمس على أي خطط لزيارة بايدن.