أعلى معدل منذ انطلاق الحملة.. الإمارات تقدم 220 ألف جرعة لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإمارتية أن اليوم الأحد، شهد تقديم 220 ألف جرعة لقاح " كوفيد- 19 " وهو أعلى معدل تلقي جرعات في يوم واحد منذ انطلاقة الحملة الوطنية لتقديم اللقاح.
وأشاد عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وفقا لوكالة الانباء الامارتية بجهود القائمين على الحملة وخط الدفاع الأول والمشاركين فيها.
وثمن الوعي المجتمعي الذي كشف عن معدن شعب الإمارات الأصيل والمقيمين على أرضها مؤكدا أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد 19 وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.
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