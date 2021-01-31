نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحيفة تركية تفضح نظام أردوغان وتكشف بالأرقام ارتفاع حد الجوع والفقر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف اتحاد نقابات العمال التركية، عن ارتفاع حد الجوع وحد الفقر في تركيا، من خلال تقرير الهادف للكشف عن سبل عيش الموظفين وتحديد آثار تغيرات الأسعار في الضروريات الأساسية على ميزانية الأسرة.

ووفقاً للتقرير، بحسب صحيفة "زمان" التركية، فقد تم تحديد حد الجوع، الذي يشير إلى مقدار الإنفاق على الطعام الذي يجب أن تنفقه أسرة مكونة من 4 أفراد من أجل الحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن وكاف، على أنه 2517 ليرة تركية هذا الشهر.

أما حد الفقر، فوصل إلى 8 آلاف و198 ليرة، وهو المبلغ الإجمالي للمصروفات المطلوبة للمأكل والملبس والمسكن والمواصلات والتعليم والصحة وما شابه ذلك. تم حساب "تكلفة المعيشة" للموظف الأعزب بواقع 3 آلاف و73 ليرة في الشهر.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الحد الأدنى من الإنفاق على الطعام لأسرة من 4 أفراد تعيش في أنقرة بنسبة 1.39% مقارنة بالشهر السابق. تم حساب متوسط ​​معدل الزيادة السنوية للأسعار بنسبة 15.47%.