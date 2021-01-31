نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير يكشف حقيقة العلاقة المشبوهة بين إيران والإخوان (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علاقات وثيقة تربط بين الإخوان ونظام الملالي في إيران، فمع مرور الوقت انفضح أمر النظام الإيراني الذي كان يسعى إلى التوغل في مصر عن طريق الجماعة الإرهابية، فقد تواصلت قيادات الجماعة الإرهابية مع آية الله الخميني، في منفاه في باريس قبل حتى وصوله للسلطة في طهران.

وكشف تقرير أن العلاقة بين الإخوان وإيران بدأت عندما وصلت قيادات الجماعة الإخوانية لسدة الحكم في مصر، فقد زار الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، القاهرة في عهد المعزول الراحل محمد مرسي، ولأول مرة بعد نحو 34 عامًا من القطيعة بين القاهرة وإيران، كمحاولة منهما لإخراج العلاقة بينهما إلى العلن.

وتابع التقرير: بعد ذلك أرسلت الإدارة الإيراني قاسم سليماني، الرئيس السابق لفيلق القدس الإيراني، إلى مصر عام 2013 منتحلا شخصية سائح إيراني لزيارة ما يسمى العتبات المقدسة، ولكن الهدف الحقيقي من الزيارة كان سببه التنسيق مع الإدارة المصرية الإخوانية، آنذاك، من أجل إنشاء حرس ثوري في مصر مثل الحرس الثوري الإيراني.