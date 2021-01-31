نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تسمح بمنح الجنسية لبعض الفئات مع الاحتفاظ بجنسياتهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث خلال هذه الفترة الأخيرة حول جنسيات مختلفة ومن ضمنهم جنسية الإمارات، حيث شهدت الدولة العربية الإماراتية العديد من مراحل التطور في خدماتها التي تقدمها للمواطنين، وقد أعلنت من خلال بعض الصحف الرسمية عن إمكانية الحصول على الجنسية الإماراتية في حالات معينة، لذلك فكرت حكومة دولة الإمارات بمنح الجنسية في يوم السبت الموافق 30/1/2021 اعتماد تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانيين والمثقفين وعائلاتهم مع السماح لهم بالاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها.

توجيهات رئيس دولة الإمارات العربية :

ومن الجدير بالذكر أن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم أشار عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بتوجيهات صارمة، وقد أوضح فيها أنه تم اعتمادها وفقاً للتعديلات القانونية الجديدة التي تم فرضها مؤخراً على المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية، بالإضافة إلى أنها تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين و الموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانيين والمثقفين وعائلاتهم”.

الهدف من التعديلات القانونية :

ووفقاً للتعديلات القانونية الجديدة ومن ضمنهم منح الجنسية الإماراتية للمواطنين، حيث أشار إلى أن الهدف من هذا القرار هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساعد في مساهمة المسيرة التنموية بقوة، بالإضافة إلى أنه تابع من خلال تصريحاته الأخيرة أوضح أيضاً أنه سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.

معايير واضحة لكل فئة :

ومن الجدير بالذكر أنه تم وضع معايير واضحة لكل فئة تحت إشراف نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشار أنه سوف يقوم بالسماح من قبل القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها، مضيفاً “سيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالمياً”، بالإضافة إلى أنها قد منحت في عام 2019 “الإقامة الذهبية” حيث يمكن تجديدها كل عشر سنوات، لعدد كبير من المستثمرين الأغنياء سعياً لضخ الأموال في أكثر اقتصاديات المنطقة تنوعاً، فهي تسعى في الفترة الأخيرة ترسيخ صورتها كإحدى أكثر الدول العربية استقطاباً للمواهب والعقول.