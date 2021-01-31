تمويل سيارة هيونداي بقسط شهري 700 ريال بدون دفعة أولى حتى مارس 2021

يبحث الكثير من السعوديين والمقيمين عن المصارف والشركات التي تقدم العديد من الحلول التمويلية لتمويل سيارة، تمويل شخصي، تمويل عقاري، بقسط شهري بسيط يناسب الدخل الشهري لهم، ولكن هناك العديد من تلك البنوك التي تقدم مميزات وخصائص هامة لصاحب التمويل للمساعدة على راحة العملاء.

بنك الراجحي هو أحد البنوك التمويلية داخل المملكة العربية السعودية والذي يوفر عدة تمويلات للمواطنين، عند القيام ب التسجيل في بنك الراجحي فانه يقدم لك الكثير من الخدمات التي تحتاج إليها، مع توفير الوقت والجهد في الحصول على ما تريد، فأن مصرف الراجحي الإلكتروني يتيح لك سداد المدفوعات، تحويل الأموال، متابعة كافة العمليات المصرفية الخاصة بك، التقدم بطلب قرض سيارة، قرض شخصي، قرض عقاري كما هو يناسبك.

يمكنك التقدم بطلبك والحصول على قرض شخصي يبدأ من 20 ألف ريال وقد يصل إلى 2 مليون ريال بقسط شهري منخفض يناسب احتياجك الشخصي، ويمكنك عند تعبئة نموذج طلب التمويل أن تختار إذا كان بتحويل راتب أو بدون تحويل راتب، ولكنه بدون كفيل، ولكن يجب تقديم عدة أوراق ومستندان معلنة من قبل البنك عند قبول طلبك الإلكتروني للتميل الشخصي.

هناك عدة تمويلات يقدمها مصرف الراجحي للسيارات ومن أهم وأفضل تلك العروض هو عرض ينتهي في 31 مارس 2021 أو حتى نفاذ الكمية، وفق بعض الشروط والأحكام الخاصة بالمصرف، والعرض متاح على سيارات هيونداي، ومن أهم المميزات لتأجير السيارات بتحويل الراتب فيكون بدون دفعة أولى، وبدون رسوم إدارية، والدفعة الأخيرة تصل إلى 40%، وقسط شهري لا يتخطى 1000 ريال بفترة سداد قد تصل إلى 60 شهر، وعلى سبيل المثال لتمويل السيارة بتحويل الراتب فإذا كان سعر السيارة 75 ألف ريال فالقسط الشهري 900 ريال شهريا، ودفعة التملك 30 ألف ريال، وفترة سداد 5 سنوات، ومعدل النسبة السنوية 4.76 في المئة.

إذا كان تمويل السيارة بدون تحويل راتب وكان السعر 57 ألف ريال فأن دفعة التملك 22 ألف ريال، والقسط الشهري 700 ريال، بفترة سداد 5 سنوات أيضا، ومعدل نسبة سنوية 4.95 في المئة، وكان هذا كمثال توضيحي بسعر سيارة أخرى، يمكنك طلب تمويل السيارة إلكترونيا فعند أختيار نوع السيارة المناسب لك من ضمن المعروضات واختيار أفضل وأنسبهم لك فأنك ستحصل على التمويل الأنسب لدخلك الشهري وبتحويل راتب أو بدون تحويل، يمكنك أختيار سيارة بسعر أكثر من ذلك وفق بعض الضوابط والقوانين المعلن عنها لراحة العميل.