خدمة هوية مقيم الرقمية وخطوات استخراج تصريح استثنائي من الجوزات عبر أبشر

خدمة هوية مقيم الرقمية للجوزات السعودية، حيث تعتبر الهوية الرقمية لمواطن مقيم من إحدى خدمات المواطنين بالجوزات السعودية في المملكة، فإن كل مواطن مقيم بالمملكة يستطيع أن يستفيد من تلك الخدمة الرقمية للمقيمين بالمملكة، ويعد أنطلاقها خطوة مهمة من ضمن خطوات تنفيذ الخطة الرقمية 2030، فإن المديرية العامة للجوزات السعودية تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية مقيم أو أبشر، فتلك الخدمات الإلكترونية الجديدة المقدمة تتميز بسهولة ويسر إنهاء الإجراءات للمواطنين بالمملكة، ويمكن للمواطنين معرفة كل ما يتعلق بهوية المقيم من خلال موقعنا الإلكتروني ثقفني.

المديرية العامة للجوزات السعودية

الجوزات السعودية يعتبر هذا القطاع يكون تابع لوزارة الداخلية السعودية فهو المسئول عن إعطاء الإقامة للوافدين إليها من دول أخري، وتقدم الجوزات خدمات إلكترونية عديدة للمواطنين بدون الذهاب لأي مقر من مقرات المديرية، فهناك الكثير من المهام التي تقوم بها مديرية الجوزات للمواطنين مثل أستقبال ضيوف البيت الحرام، ومواجهة ووقف الأشخاص الممنوع سفرهم، تقوم الجوزات بمراقبة الأوراق والمستندات لمنع أي تزوير في تلك الأوراق، وسوف نذكر بعض الخدمات الإلكترونية كالتالي:

إصدار جواز الصفر أو تجديده.

تجديد الإقامة أو إصدار الإقامة.

التقديم علي طلب تصريح لأداء مناسك الحج والعمرة.

القيام بتمديد تأشيرة الزيارة.

إلغاء أو إصدار تأشيرة خروج وعودة أو خروج نهائي من المملكة.

استخراج تصريح سفر للأسرة أو لأفراد أسرة.

فهناك العديد من الاستعلامات والخدمات الإلكترونية للجوزات عبر بوابة أبشر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

خطوات استخراج تصريح سفر استثنائي

ذكرت الجوزات من خلال صفحتها عن تقديمها لخدمة استخراج تصريح سفر استثنائي عبر بوابة أبشر الإلكترونية، وأوضحت الجوزات أن هذه الخدمة يتم تنفيذها وفقا لبعض القوانين، وخطوات استخراج التصريح كالتالي:

القيام بتسجيل الدخول علي منصة أبشر.

الضغط علي أيقونة خدمات ثم يختار الجوزات.

يختار طلب جديد من أيقونة مركز الرسائل والطلبات.

النقر علي القطاع الحكومي ويختار الجهة المسؤولة عن استخراج التصريح.

يحدد وصف الطلب هل يكون من الحالات الاستثنائية المذكورة أم لا.

رفع الأوراق المطلوبة حسب نوع الطلب.

وصول رسالة للمواطن برقم الطلب بعد تقديمه.

الجوزات تسمح بإصدار الإقامات الخاصة برخصة العمل

قامت المديرية العامة للجوزات بالإعلان عن قرارها بالسماح للمواطنين المقيمين بالمملكة بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل، فتلك الإقامة يتم تجديدها كل ثلاثة أشهر وذلك يعتبر الحد الأدنى للتجديد، وأوضحت أن ذلك القرار يستثني منه العمالة المنزلية وذكرت أن المقابل المالي لتجديد رخصة العمل ورخصة الإقامة يتم تجزئة استحصاله حسب المدة المحددة للإقامة في المملكة العربية السعودية.

خدمة تجديد جواز السفر إلكترونيا

قامت المديرية العامة للجوزات بالإعلان عن توفير خدمة تجديد الجواز إلكترونيا عن طريق منصة أبشر الإلكترونية، حيث أن يمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية الدخول علي حسابه في منصة أبشر ويضغط علي خدمة تجديد جواز السفر، فتلك الخدمة توفر وقت ومجهود حيث يمكنك إجراء التجديد يدون الذهاب لمقر الجوزات، فبعد إنهاء خطوات التجديد يمكنك استلام الجواز عن طريق واصل للبريد السعودي.

خدمة هوية مقيم الرقمية للجوزات بالمملكة

قامت المديرية العامة للجوزات بالإعلان عن إطلاقها للخدمة الجديدة بهوية مقيم الرقمية عبر منصة أبشر الإلكترونية، وتعتبر هذه الخدمة نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية للمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وتعد هذه الخدمة من التطورات الرقمية بالمملكة في الآونة الأخيرة في جميع المؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة، فتلك الخدمة تعمل علي تسهيل مهمة التحقق من هوية المواطنين السعوديين والوافدين في حالة عدم وجود الهوية الأصلية، وذلك لوجود رمز الاستجابة السريعة متوفر لدية وهو QR code، ومتاح لجميع المواطنين في كافة أنحاء المملكة تنزيل نسخة منه علي أجهزة الجوال عن طريق أبشر بدون ضرورة الاتصال بالأنترنت.