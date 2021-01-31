مع اقتراب موعد المباراة النهائية للخليج العربي 2020 -2021 اصبح تردد قناة أبو ظبي الأولي من أهم الترددات التي يسعى الجمهور طوال الوقت في البحث عنه لمتابعة المباراة النهائية وأيضاً لمتابعة المباريات واللقاءات الأخري التي يتم عرضها عبر شاشة أبو ظبي الرياضية.

أصبحت القناة محل اهتمام الكثير من الناس حيث تقوم القناة بعرض المباراة مجاناً بدون اشتراك ودون انقطاع للبث على عكس باقي القنوات، وهذا ما اعجب الجمهور وعُشاق الكرة الرياضية بالوطن العربي ويتركز اهتمام الجمهور على مباراة كأس الخليج العربي لأنها إحدى اهم بطولات كرة القدم، وتمت اقامة البطولة بتنظيم من رابطة كرة القدم في الإمارات و من ثم سيقام مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاما في 11 سبتمبر والتي أيضاً تمت اقامة عليها بعض التعديلات في نظام البطولة وكذلك التغطية الإعلامية وأيضا من حيث الجوائز المالية وأما عن المباراة النهائية فهي تقام من مباراة واحدة فقط على ملعب يُحدد وينظم من قِبل اللجنة و المتخصصين.

التردد 12091 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 معادل تصحيح الخطأ 6\5 قناة أبو ظبي الرياضية الجديد 2021

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد 2021 للمباريات دوري الخليج العربي

قناة أبو ظبي الأولي من ضمن مجموعة قنوات أبو ظبي الإماراتية، مجموعة عالمية بدأت في عام 196 ويوجد اربع قنوات مفتوحة

وبنفس الاسم مع تسلسل حتى رقم 4 وبصيغة HD وتقدم القناة محتوى مُتميز من الرياضات المتنوعة ومباريات وتحليلات لكل مباراة وتعرض برامج لنقاش القضايا والمشاكل من قبل عدد كبير من المُحللين والمُتخصصين، حيث هناك مجموعة من الخبراء المهرة في التحليل الرياضي الذين يكرسون جهودهم لتحليل اللعبة و إظهار مهارات الرياضيين من خلال استوديو القناة و كل ذلك على مدار 24 ساعة وطوال الاسبوع وقامت القناة بعمل الكثير من التعديلات والتطورات في إمكانياتها وخاصة في نقل الدوري الإماراتي و أصبحت مهتمة بنقل المباريات في نفس وقت العرض المباشر للمباراة وهذا زاد نسبة المعجبين للقناة واهتمت بزيادة عدد المحللين والمتخصصين في مجال الرياضة خصيصا في كرة القدم كما تنقل القناة كأس الخليج العربي، ودوري الدرجة الأولي بالإمارات، وتنقل كأس السوبر المصري، وتنقل كأس العرب للأندية الأبطال، وكذلك بطولة كأس العرب تحت 21 عام، و كذلك الدوري الأمريكي، و تنقل أيضاً الدوري الهولندي الممتاز، والعديد من المحتويات والمُباريات الهامة التي يتابعها الجميع عبر برنامج جيم أوفر ، برنامج استوديو الدوري الاماراتي ، برنامج هيد كوتش ، برنامج أبو ظبي اليوم.