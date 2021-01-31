إيداع المساعدة المقطوعة 2020: رابط استعلام أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة وموعد الصرف

إيداع المساعدة المقطوعة 1442 للمستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي واحدة من الأمور الهامة التي يتابعها عدد كبير من المواطنين السعوديين خلال الفترة السابقة، حيث ينتظر عدد من الفئات المستحقة أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442، وذلك بعد فترة كبيرة من الترقب عاشها الكثير من المستحقين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها جميع مستفيدي المقطوعة بسبب نقص الموارد المادية بالنسبة لهذه الأسر، حيث يعتمد الكثير من هذه الأسر على الدعم النقدي المقدم من المقطوعة لتدبير أمور حياتهم.

إيداع المساعدة المقطوعة 2020

المساعدة المقطوعة عبارة عن مساعدات مالية تقوم المملكة العربية السعودية بتقديمها لعدد من الأسر الفقيرة من أصحاب الدخل المحدود بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم، حيث تضررت الكثير من الأسر السعودية بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة وفق رؤية 2030، حيث رأت المملكة بضرورة تقديم المساعدات المالية لعدد من الأسر من أجل توفير حياة كريمة لهم، بشرط ألا يتجاوز مقدار المساعدة مبلغ 30 ألف ريال لكل حالة حسب الضوابط المحددة لكل برنامج.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

قامت وزارة الموارد البشرية بوضع عدد من الشروط والضوابط للحصول على المساعدة المقطوعة بهدف وصول الدعم النقدي لمستحقيه من الأسر السعودية، حيث تضمنت هذه الشروط أن يكون المستفيد من المقطوعة سعودية الجنسية، وأن بتجاوز عمره عن 35 عاماً، كما يجب ألا يكون المستفيدين من المشمولين بمعاش الضمان الاجتماعي، وألا يمتلك المستفيد سجلاً تجارياً، بالإضافة إلي ذلك، ألا يتجاوز دخل الأسرة عن 2000 ريال، وألا يغيب المستفيد عن أرض المملكة لمدة 3 شهور متتالية.

متى تنزل المقطوعة

يواصل الكثير من المستحقين السؤال عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442 في حسابات المستفيدين، وقد أشارت وزارة الموارد البشرية إلي أنه لا يوجد موعد محدد للصرف، وأنما يجب على المستفيدين الانتظار لحين الإعلان عن الموعد، كما نوهت الوزارة إلي أنه يمكن للجميع متابعة آخر أخبار مقطوعة الضمان الاجتماعي، واستعلام أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

نشير لحضراتكم إلي أن موعد صرف المساعدة المقطوعة ليس ثابت، أي أنه لا يوجد تاريخ محدد للصرف، وإنما يجب على جميع المستفيدين الاستعلام عن المقطوعة من خلال الرابط المخصص لذلك عبر موقع وزارة الموارد البشرية لحين التعرف على موعد الصرف، وذلك عبر الخطوات التالية: