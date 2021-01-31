أخبار اليمن : 198 انتهاكاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

198 انتهاكاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 198 انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن الخروقات تضمنت استحداث تحصينات قتالية في كيلو16، و28 خرقا بقصف مدفعي لعدد 424 قذيفة و136 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن خروقات قوى العدوان شملت أيضا ست غارات لطيران تجسسي على شارع الخمسين وكيلو16 والفازة والتحيتا، وتحليق 28 طائرة تجسسية في أجواء المدينة وكيلو16 والمنظر والفازة والجبلية والتحيتا وحيس.