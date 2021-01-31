ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا فى جيش الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد ارتفاع إجمالى المصابين فى صفوفه إلى 2.400، وخضوع نحو 10 آلاف للحجر الصحى.
واكتشف الجيش الإسرائيلى خلال الأيام الأخيرة الماضية "عددا من بؤر التفشى الخطيرة فى عدة قواعد عسكرية بأنحاء البلاد، أدت إلى إغلاق كتيبة قتالية كاملة".
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