توقيف 4 آلاف شخص خلال احتجاجات مناهضة لاعتقال نافالنى فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وأغلقت الشرطة الروسية وسط العاصمة موسكو، اليوم الأحد، تزامنًا مع احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة فى المدينة، ورافضة لاعتقال الناشط نافالنى.
وبحسب وسائل إعلام روسية، حمل عناصر الشرطة معدات مكافحة الشغب خلال سياج أمنى طوقت به مبنى المركز الرئيسى لجهاز الأمن الاتحادى الروسى "إف. إس. بى"، لمنع المتظاهرين من الوصول أو الاقتراب من مقر اجتماع مقرر بالمبنى.
فيما احتشد المتظاهرون فى مناطق أخرى، من بينها محطة مترو أنفاق "كراسنى فوروتا"، حيث احتشدت قوات الأمن فى المكان كذلك.
ونفذت الشرطة الروسية حملة اعتقالات واسعة، حيث تم توقيف 4 آلاف شخص خلال الاحتجاجات المناهضة لاعتقال المعارض الروسى أليكسى نافالنى، الذى دعا إلى تلك الاحتجاجات الواسعة عقب عودته من رحلة علاج فى ألمانيا، فى وقت سابق من شهر يناير الجارى.
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