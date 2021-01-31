أمريكا وحلفاؤها يحذرون طالبان.. ويطالبون بوقف الاغتيالات والخطف والتدمير

طالبت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو يوم الأحد طالبان بإنهاء سلسلة من الاغتيالات وعمليات الخطف وتدمير البنية التحتية الحيوية في أفغانستان ، بعد توقف المحادثات الأفغانية حول المصالحة الوطنية.

وجاء في بيان مشترك نشرته السفارة الأمريكية في كابول: "نتوقع من طالبان إظهار دعمها لشعب أفغانستان من خلال إنهاء العنف ووقف تدمير البنية التحتية الحيوية والالتزام بسلام مستدام".

واتهم الحلفاء التمرد بحفر طرق وتدمير أبراج خلوية وتفجير محطات طاقة ، وحذروا من تفاقم المشاكل الاقتصادية للناس على الأرض.

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