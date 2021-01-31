الإمارات.. السجن والترحيل لمغني راب سعودي

أصدرت محكمة جنايات دبي حكمًا يقضي بحبس مغني راب سعودي من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي لمدة 6 أشهر وإبعاده عن البلاد.
وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أنه عثر في شقته على لفافة ورقية تحوي مادة التبغ مخلوطة بمخدر الحشيش، وعلبة بلاستيكية بها كيس به كمية أخرى، وكيس ثالث في الثلاجة.
كما عُثر على جهاز كهربائي ضوئي يستخدم لزراعة نبات القنب الهندي الذي يستخلص منه الحشيش، و3 شتلات من ذات النبات زرعت داخل مسكنه.
واتهم مغني الراب بزراعة نبات القنب الذي يستخلص منه مخدر الحشيش، وتعاطي المواد المخدرة وحيازة كمية منها داخل مقر سكنه بأحد الأبراج المعروفة بمنطقة الخليج التجاري في دبي.
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