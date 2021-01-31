الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير نورة بنت فهد

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأحد، وفاة الأمير نورة بنت فهد بن محمد عبد الرحمن.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الديوان الملكي السعودي في بيان:"انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 19 / 6 / 1442هـ".

وأضاف:"تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

والأمير فهد بن محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود هو الابن الثاني للأمير محمد بن عبد الرحمن آل سعود شارك مع عمه الملك عبد العزيز في جميع المعارك وهو شقيق الأمير خالد بن محمد بن عبد الرحمن.