اعتقال 5 أشخاص بعد حريق في مركز للمهاجرين ببريطانيا

ألقي القبض على خمسة رجال بعد اندلاع حريق واعتداء على أحد حراس الأمن في ثكنة عسكرية في جنوب شرق إنجلترا، في ثكنة نابير حيث يقيم مئات المهاجرين.

الحادث وقع في مدينة فولكستون الساحلية، كينت، هو منزل مؤقت لما يصل إلى 400 رجل.

وقد تعرضت لانتقادات من قبل الجمعيات الخيرية لحقوق الإنسان والمقيمين بسبب توفير ظروف غير صحية وضيقة.

وأفادت تقارير بأن أكثر من 100 من السكان هناك ثبتت إصابتهم بالفيروس كورونا المستجد.

وقالت مجموعة تعمل مع السكان إن الاضطرابات بدأت يوم الجمعة بعد أن تم نقل 100 شخص آخرين، كانت نتائج فحوصهم سلبية، من الثكنات وتلقى الـ 300 الباقون رسائل تفيد بضرورة البقاء.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية، إن الحريق اندلع عمدا وتسبب في أضرار واسعة النطاق بما في ذلك النوافذ المكسورة.

وألقي القبض على شاب يبلغ من العمر 31 عامًا فيما يتعلق باعتداء على حارس أمن في الموقع يوم الجمعة.

وقالت شرطة "كنت" إن أربعة أشخاص اعتقلوا في اليوم التالي.

وتضم الثكنات المهاجرين الذين عبروا القناة الإنجليزية بحثًا عن اللجوء.

وقام أكثر من 8000 شخص على متن قوارب صغيرة بالرحلة من فرنسا في العام الماضي، أي أربعة أضعاف العدد في عام 2019.