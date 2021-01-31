على أمل تهميش أمريكا.. طالبان تتقرب من إيران

صعدت حركة طالبان عاليًا خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ لأنهم كانوا يعلمون أنه يريد مغادرة أفغانستان، كانوا يأملون في رحلة إلى كامب ديفيد وتصرفوا مثل حكام أفغانستان عندما حضروا محادثات السلام في الدوحة، قطر.

والآن تواجه طالبان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي قد تكون أكثر صرامة عليهم؛ للتعامل مع هذا الواقع الجديد، فإنهم يقتربون من إيران.

واستضافت إيران مؤخرًا وفدًا رفيع المستوى من طالبان لإجراء محادثات حول "عملية السلام". وقد اجتمعت المجموعة مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف. اقرأ ايضا وقال المتحدث باسم طالبان محمد نعيم إن الجانبين سيناقشان العلاقات بين طهران وكابول والقضايا المتعلقة باللاجئين الأفغان في إيران والوضع السياسي والأمني ​​السائد في أفغانستان والمنطقة. وجاء دعم دور طالبان المتنامي في أفغانستان ، بعد 20 عامًا من الحرب الأمريكية هناك ، من إيران وروسيا وقطر. ومن المحتمل أن يأتي من تركيا وباكستان وماليزيا ودول أخرى تشكل جزءًا من مجموعة استبدادية أو إسلامية تسعى إلى إزاحة الحكومات الموالية للغرب. وسلطت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية الضوء على محادثات طالبان الجديدة في طهران وأوضحت كيف تنظر إيران إلى الوضع. وذكرت تسنيم أن الجانبين تبادلا خلال الاجتماعات الأخيرة بين إيران وطالبان وجهات النظر حول المنطقة والوضع الداخلي في أفغانستان وكيفية دفع عملية السلام قدما في البلاد. وقال التقرير "في إشارة إلى الإجراءات الأمريكية في أفغانستان، أكد وزير خارجيتنا أن الولايات المتحدة ليست وسيطا جيدا". ونقلت وكالة تسنيم عن ظريف قوله "نحن ندعم حكومة إسلامية شاملة في ظل وجود كل الأعراق والأديان ونعتبرها ضرورة لأفغانستان .. شعب أفغانستان ملكك ولا يجب استهدافه في العمليات".

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