الجيش اللبناني يعتقل 17 شخصا بتهمة الشغب والتخريب

أعلن الجيش اللبناني اعتقال 17 شخصا شاركوا في الاحتجاجات المندلعة في مدينة طرابلس خلال الأيام الماضية، بتهمة الشغب والتخريب.

وذكر بيان الجيش اللبناني ونشرته صحيفة "النهار" أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت "17 شخصًا لقيامهم بأعمال شغب وتخريب وتعدّي على الممتلكات العامة والخاصة، ورمي قنابل مولوتوف باتجاه القوى الأمنية، والاشتباه بمشاركة عدد منهم في إحراق مبنى البلدية ورمي قنابل يدوية باتجاه سراي طرابلس".

وأوضح البيان أن التحقيق تم تحت إشراف القضاء المختص، كما تجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.

وتشهد مدينة طرابلس اللبنانية احتجاجات على مدار الأيام الماضية، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وقرار إغلاق البلاد للحد من تفشي وباء كورونا، فيما اندلعت اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين، ما أدلى لأعمال شغب واسعة في المدينة.