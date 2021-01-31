أعلن الجيش اللبناني اعتقال 17 شخصا شاركوا في الاحتجاجات المندلعة في مدينة طرابلس خلال الأيام الماضية، بتهمة الشغب والتخريب.
وذكر بيان الجيش اللبناني ونشرته صحيفة "النهار" أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت "17 شخصًا لقيامهم بأعمال شغب وتخريب وتعدّي على الممتلكات العامة والخاصة، ورمي قنابل مولوتوف باتجاه القوى الأمنية، والاشتباه بمشاركة عدد منهم في إحراق مبنى البلدية ورمي قنابل يدوية باتجاه سراي طرابلس".
وأوضح البيان أن التحقيق تم تحت إشراف القضاء المختص، كما تجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.
وتشهد مدينة طرابلس اللبنانية احتجاجات على مدار الأيام الماضية، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وقرار إغلاق البلاد للحد من تفشي وباء كورونا، فيما اندلعت اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين، ما أدلى لأعمال شغب واسعة في المدينة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اللبناني يعتقل 17 شخصا بتهمة الشغب والتخريب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.