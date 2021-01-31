حركة الشباب الإرهابية تعلن مسئوليتها عن تفجير مقديشيو

أعلنت حركة الشباب الصومالية الإرهابية، مسئوليتها عن تفجير استهدف فندقا بالعاصمة مقديشو، ما أسفر عن سقوط جرحى وقتلى. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار وقع خارج فندق "آفريك" قرب نقطة تفتيش أمنية مزدحمة، وعلى طريق يؤدي إلى المطار. ويشهد الصومال، منذ عقود، صراعًا داميًا بين حركة الشباب الإرهابية وقوات الحكومة المركزية.

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