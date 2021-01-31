نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استهداف قوة عسكرية تابعة للتحالف الدولي بعبوة ناسفة في العراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرضت قوة عسكرية تابعة للتحالف الدولي في العراق مساء اليوم الأحد، إلى الاستهداف بعبوة ناسفة في محافظة بابل جنوبي البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر مطلع قوله: إن "عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق الحولي في بابل".

وأضاف إن "الانفجار أسفر عن اضرار في إحدى عجلات الرتل".

وعلى سياق متصل أكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة مقتل القيادي الداعشي أبو ياسر العيساوي في عملية أمنية بكركوك الأربعاء الماضي، بالإضافة إلى مقتل 10 إرهابيين آخرين.

وكتب الجنرال وين ماروتو المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي بالعراق في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع تويتر اليوم الجمعة، إن "زعيم داعش في العراق أبو ياسر، قتل خلال غارة جوية قرب كركوك في 27 يناير"، موضحًا أن "العملية المشتركة للقوات العراقية والتحالف الدولي، أدت إلى مقتل 10 إرهابيين من داعش".

وأضاف "مقتل أبو ياسر يمثل ضربة كبيرة أخرى لجهود عودة داعش إلى العراق"، مشيرًا إلى أن "التحالف سيستمر في عمله لإخراج القادة الرئيسيين من ساحة المعركة وتقويض المنظمة الإرهابية".

وفي السياق ذاته أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء أمس الخميس، نجاح القوات العراقية في تصفية القيادي بتنظيم داعش الارهابي أبو ياسر العيساوي في عملية أمنية موسعة.

وقال الكاظمي في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر: إن "‏شعب العراق إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل".

وأضاف "جاء الرد من أبطالنا بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو مَن يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية".