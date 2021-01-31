شروط الجامعة السعودية الإلكترونية 1442 .. ورابط التسجيل

شروط الجامعة السعودية الإلكترونية 1442 يتساءل عنها الكثيرون بعد أن فتح أبوبها لكى يتلحق في الجامعة السعودية الإلكترونية السعوديين وغير السعوديين وفق الحدود المسموح بها على أن يكون التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية من أي مكان في المملكة ويتم مراجعة بيانات الطلاب والأوراق المطلوبة ضمن شروط القبول في الجامعة السعودية 1442 تمهيدًا لإعلان نتيجة المقبولين لاستكمال مسيرتهم التعليمية.

شروط الجامعة السعودية الإلكترونية 1442

حددت وكالة الجامعة للشؤون التعليمية شروط الجامعة السعودية الإلكترونية 1442 لخريجى المدارس الثانوية السعودية، على النحو التالي:

عدم التحاق المتقدم بالجامعة من قبل.

حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة.

لايقل عمره عن 17 سنة.

لايزيد عمره عن 21 عام.

أن يكون الأداء الأكاديمي للطالب في المرحلة الثانوية على مستوى عال.

التقديم أولاً في شركة ديلويت وبعد اجتياز متطلبات الترشيح فيها.

التقديم على الجامعة السعودية الإلكترونية.

التقديم في المواعيد المخصصة لفتح باب القبول والتي يتم الإعلان عنها من قبل الجامعة.

أن يكون الطالب مجيدًا للغة الإنجليزية، أو لديه القدرة على تعلمها.

تقيم الجامعة دورات مكثفة للطلاب في العام الأول من أجل إتقان اللغة الإنجليزية.

التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية

يتمكن الطلاب من التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية بالتخصصات المطلوبة، حتى يتم اجتياز شروط القبول في الجامعة السعودية 1442 فور التسجيل بالخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى بوابة القبول في الجامعة من هنــــــــــــــــــا الضغط على طالب جديد. إنشاء حساب جديد للطالب عبر البوابة الإلكترونية للجامعة. ملء البيانات المطلوبة. ادخل على الحساب. اختر فرع الجامعة المراد الدراسة فيها إضافة البيانات الشخصية. تحديد جهات الاتصال. إضافة البيانات الخاصة بالمؤهل الدراسي. اختيار التخصص المراد الالتحاق به. إرسال الطلب.

صورة شهادة الثانوية العامة.

صورة مصدقة من السجل الأكاديمي للمتقدم.

في حالة المؤهل الجامعي من خارج المملكة العربية السعودية فيحب أن يتم مصادقته من وزارة التعليم السعودية.

صورة من بطاقة الأحوال المدنية للمتقدمين السعوديين سارية.

صورة من رخصة الإقامة للمتقدمين من غير السعوديين سارية

غير السعودين من أم سعودية يقدمون صورة من بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بالأم.

إجراء اختبار جيمات أو جي آر إي يتم إدراجها ضمن المستندات المطلوبة.

نتيجة اختبار الأيلتس أو أي من الاختبارات المعادلة له بشرط عدم مرور توقيت الشهادة أكثر من عامين.

الأوراق المطلوبة للقبول في الجامعة السعودية الإلكترونية