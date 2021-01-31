موقع شحن شدات ببجي مجاناً والحصول علي 240 شدات في خطوة واحدة

موقع شحن شدات ببجي مجاناً، يعد هذا الموقع الإلكتروني من أهم المواقع التي لا يعرفها الملايين ممن يلعب هذه اللعبة، وبدون هذا الموقع لا تتمكن من شحن الشدات والحصول علي UC بسهولة، كما لا نكتفي في هذا المقال بذكر هذا فقط، بل نسوضح إليكم الخطوات التي تمكنك من شحن الشدات بطرق متعددة تسهيلا منا إليكم اعزائي، وننوه علي أبناءنا وبناتنا عن خطورة ممارسة لعبة ببجي لساعات طويلة متواصلة.

تعد طريقة شحن شدات ببجي من الأمور الصعبة التي يعاني منها الكثير ممن ليس لهم دخل مادي من الشباب دون سن 15 عام، لهذا فقد تجد العديد من صغار السن يبحث في المواقع عن الطرق المجانية التي تتيح له ال uc مجانا ولكن قليل منهم من تكون لديهم القدرة علي شحن الشدات بدون أن يطلب منك مبالغ مالية والأصعب من ذلك إذا توافرت لديك المبالغ المالية فقد تجد صعوبة اخري في الشحن وهي عدم وجود حساب بنكي، لهذا نسعى معكم في توفير الطرق المثالية لشحن الشدات بسهولة لتتطلب منكم كثير من الوقت والجهد، ولكن قبل أن نتطرق لهذا ننوه علي أحباءنا القراء أن لعبة ببجي pubg تطلب منك أولا توافر مواصفات معينة تابعها في الفقرة التالية.



الكمبيوتر:

يجب عليك تثبيت ويندوز 7 علي الأقل ويفضل أن يكون 64 بيت.

يفضل أن يكون المعالج cpu لا يقل عن adm fx 6300 أو اعلي من ذلك.

يفضل أن تكون الذاكرة العشوائية لا تقل عن 8 جيجا بايت.

الهاتف:

يجب أن لا تقل المساحة التخزينية عن 3 جيجا بايت.

يجب أن لا تقل حجم الذاكرة العشوائية عن 2 جيجا بايت.

يجب أن لا يقل نظام الاندرويد عن 4.0.1.

يمكنك عزيزي القيام بالدخول علي موقع شحن شدات ببجي Midasbuy من خلال القيام بعملية تسجيل الدخول حيث يتميز هذا الموقع بتوفير العديد من الهدايا مثل في حالة الشحن 300 شدات يعطيك الموقع 90 شدات مجانا، أما في حالة قيامك بشحن 1.5 ألف شدة يعطيك الموقع ما يزيد عن 240 شدات مجانا.



لكن لعبة إلكترونيه مزايا وعيوب وهنا سنوضح لكم مخاطر لعبة ببجي في حالة ممارسة تلك اللعبة لساعات طويلة متواصلة، حيث قد تصيب الشاب أو الطفل بالعزلة التامة عن المجتمع المحيط به كما تؤثر علي الحالة الصحية لعقله، بالاضافة نرع العدوانية في عقل الطفل نظرا لما يجده في اللعبة أن كل الامور يتعلق حلها بالقتال، لذا تجنب عزيزى ممارسة هذه اللعبة لوقت طويل وتابع طفلك وتصرفاته، وفي النهاية اوضحنا لكم موقع شحن شدات ببجي مجاناً.