خدع عبقرية.. تطبيق واتساب يكشف مزايا جديدة لأول مرة

تطبيق واتساب يمتلك الكثير من المزايا التقنية الخفية، حيث توجد الكثير من الخدع أو بمعنى أصح المزايا التي لا يعرفها الكثير من مستخدمي تطبيق الدردشة الشهير حول العالم، والذي يتربع حتى الآن على قائمة التطبيقات الأكثر استخداماً بصورة يومية، وذلك بعد أن حقق التطبيق أكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهرياً، يرسلون العديد من الرسائل وملفات الوسائط تتجاوز 100 مليار رسالة يومية، ورغم الضجة الكبيرة التي حدثت مع بدايات العام وتحديث سياسية الخصوصية والاعتراض عليها من قبل المستخدمين الا أن التطبيق لم يتأثر بصورة كبيرة.

مزايا خفية في تطبيق واتساب

يقدم النظام الأساسي في WhatsApp خدع عبقرية، والتي تمكنك في حالة استخدامها من تعديل بعض المزايا والأشكال التي توجد بصورة افتراضية في النظام.

1- خدعة تعديل النصوص في واتساب

هذه الميزة التقنية تمكن مستخدمي واتس آب من اختيار نمط الخط الذي يظهر للرسائل النصية داخل التطبيق، ومن أمثلة تلك الأنماط خط أحادي سري أو خط أحادي المسافة، والخط أحادي المسافة يتم فيه كتابة حروف الكلمة الواحدة مع تخصيص نفس المساحة الأفقية لها، ويمكن لك استخدام تلك الميزة الخفية عبر وضع نص الرسالة بين ثلاثة علامات تنصيص على الصورة التالية (“` يتم وضع النص هنا“`).

2- إرسال النص الغامق في WhatsApp

يتم استخدام تنسيق النص الغامق أو بمعنى آخر الخط السميك البولد في عملية التأكيد على أهمية هذه العبارة أو الكلمة، وقد تكون تلك الخاصية مطلوبة ومهمة في حالة الدردشات الجماعية في واتساب، والذي يريد من خلالها عدم مرور رسالته دون وجود تميز لها، ولاستخدام ميزة النص الغامق في رسالة واتس آب يجب عليك أن تضع نص الرسالة بين علامتي نجمة على الصورة التالية ( * يتم وضع النص هنا *).

3- تحويل النص إلى الخط المائل

الخط المائل أو ما يعرف باسم Italic يعطي شكل ومنظر جيد لنص الرسالة، وعبر استخدامها تعطي صورة فريدة لنص رسالتك عبر تطبيق واتساب الشهير، ويمكن لك استخدام تلك الميزة الخفية عبر وضع نص الرسالة بين علامتي شرطة سفلية حيث تكون على الصورة التالية ( _ يتم وضع النص هنا_ ).