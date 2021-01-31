كيفية تقديم منح الأراضي إلكترونيا 1442 على موقع وزارة الإسكان السعودية

كيفية تقديم منح الأراضي إلكترونيا 1442في ظل سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها لعام 2030 فإنها تسعي لتقديم ظروف معيشية للمواطنين أفضل بكثير، وفي ظل هذا المجهود الكبير تقوم المملكة العربية السعودية بمنح الأراضي للمواطنين المستحقين بشكل مجاني، وذلك من أجل توفير مسكن آمن لهم، ويمكن التقديم للحصول علي منح الأراضي في السعودية بشكل محامي بالكامل، ومن ضمن خدمات العقارات يمكنك التعرف على spga.gov.sa رابط دخول منصة أحكام الهيئة العامة لعقارات الدولة لتسجيل طلبات تملك العقارات بالسعودية كما تتيح وزارة الإسكان التقدم للحصول علي هذه الخدمة بشكل إلكتروني، وفيما يلي نتعرف علي خطوات تقديم منح الأراضي إلكترونيا 1442 بشكل إلكتروني، بالإضافة إلي الشروط اللازمة،خطوات تقديم منح الأراضي إلكترونيا 1442
تقديم منح الأراضي هي واحدة من الخدمات الإلكترونية الكثيرة التي تقدمها وزارة الإسكان السعودية للمواطنين، حتي تسهل للمواطنين الحصول علي هذه الخدمات بشكل إلكتروني في أي وقت الي مدار اليوم، ويمكن التقديم علي منح الأراضي من خلال الإنترنت من خلال هذه الخطوات.
- التوجه إلي موقع وزارة الإسكان السعودية مباشرة https://www.housing.gov.sa/ar.
- قم بإختيار أيقونة سكني الموجودة في الصفحة الرئيسية.
- قم بإختيار مستفيد.
- قم بإجراء عملية تسجيل الدخول.
- قم بإدخال كافة البيانات التي تتعلق بالسكن الحالي.
- قم بكتابة بيانات الدخل الخاصة بك.
- قم بإختيار من بين الأراضي المجانية الموجودة.
- قم بإرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة للقبول.
- قم بتقديم الطلب، وفور إرسال الطلب سوف يتم بحثه من قبل وزارة الإسكان السعودية، وبحث إستحقاق المواطن من عدمه للأراضي المجانية ومن ثم الرد بالقبول أو الرفض.
نجد أن البلدية في السعودية قامت بتحديد عدد من الشروط اللازم توافرها من أجل حصول المواطنين علي الأراضي المجانية، تقوم المملكة بتقديمها لغير القادرين وذلك لتوفير مسكن لهم، وتتمثل هذه الشروط في.
- من الضروري أن يكون عمر المتقدم للحصول علي منحة الأراضي من البلدية يتجاوز 18 عام.
- تتيح البلدية للمرأة الأرملة أو المطلقة، والتي يتجاوز عمرها 25 عام إمكانية التقديم علي منح الأراضي.
- شرط أساسي أن يقوم الشخص مقيم داخل المنطقة التي تشمل الأرض التي يتقدم للحصول عليها، علي أن يتم تقديم الهوية الوطنية من أجل إثبات محل الإقامة الخاص به.
- يجب أن تتراوح مساحة الأرض التي يتقدم المواطنين للحصول عليها بين 625 و 935 متر.
يمكن للأشخاص الذين تقدموا بطلب للحصول علي منحة الأراضي داخل المملكة العربية السعودية، أن يقوموا بالاستعلام من وقت لآخر عن الطلب الذي قاموا بتقديمه وما هي الإجراءات التي تم آتخاذها حياله، ويمكن أن يتم الإستعلام بسهولة من خلال منصة بلدي الإلكترونية، علي أن يتم إتباع هذه الخطوات.
- التوجه إلي منصة بلدي الإلكترونية وتسجيل الدخول.
- تسجيل الدخول من قبل المستخدم عن طريق كتابة إسم المستخدم الخاصة به وكلمة المرور، ثم الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول.
- إختيار الخدمات الإلكترونية.
- إختيار خدمة الإستعلام عن المنح.
- إختيار خدمة الإستعلام عن منحة الأراضي.
- يقوم المستخدم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة به، أو رقم السجل المدني لإمكانية الإستعلام عن المنحة.
- إدخال رمز التحقق الموجود أمامك بشكل صحيح.
- الضغط علي أيقونة عرض، وسوف يظهر علي الفور كافة البيانات التي تخص الطلب الذي تم تقديمه الحصول علي منحة الأراضي.
“بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا الكريم، أما بعد
السيد/……………. رئيس ديوان خادم الحرمين الشريفين..
تحية من عند الله مباركة طيبة، وبعد..
أتقدم لكم اليوم من خلال هذه البرقية بطلب التكرم من جلالة الملك الكريم سلمان بن عبد العزيز بمنحي قطعة أرض في مدينة (……….) التابعة لمنطقة (………..) في المملكة العربية السعودية، حيث أنني أقطن مع عائلتي المكونة من (…….) من الأفراد ، ووالديّ المسنين في (………يتم ذكر تفاصيل المسكن، وتحديد مكانه بالتفصيل) وهو لا يكفي لكافة الأفراد. كما أنني لا أستطيع تحمّل تكلفة الحصول على مسكن جديد، فدخلي الذي تبلغ قيمته (………) يكفي بالكاد لمعيشتنا. وإنني إذ أتقدم لسيادتكم بهذا الطلب فإنني أقر بأنني لم أحصل مسبقًا على أي قطعة أرض من الدولة. وأنني على استعداد تام لتحمل كافة العواقب القانونية في حال ثبوت غير ذلك، بما فيها سحب الأرض الممنوحة لي وخضوعي للجزاءات القانونية المترتبة على ذلك.. مرفق طيه كافة المستندات التي تثبت أحقيتي في الحصول على الأرض.
وتفضلوا بقبول وافر المحبة والاحترام،
مرسله لسيادتكم المواطن/……………
بتاريخ/………….
تاريخ الميلاد/……….
محل العمل (إن وجد)/………….
رقم بطاقة الهوية /……………
رقم الجوال/…………..
رقم الهاتف/……………….
التوقيع/………………
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