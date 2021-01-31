كيفية تقديم منح الأراضي إلكترونيا 1442 على موقع وزارة الإسكان السعودية

كيفية تقديم منح الأراضي إلكترونيا 1442في ظل سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها لعام 2030 فإنها تسعي لتقديم ظروف معيشية للمواطنين أفضل بكثير، وفي ظل هذا المجهود الكبير تقوم المملكة العربية السعودية بمنح الأراضي للمواطنين المستحقين بشكل مجاني، وذلك من أجل توفير مسكن آمن لهم، ويمكن التقديم للحصول علي منح الأراضي في السعودية بشكل محامي بالكامل، ومن ضمن خدمات العقارات يمكنك التعرف على spga.gov.sa رابط دخول منصة أحكام الهيئة العامة لعقارات الدولة لتسجيل طلبات تملك العقارات بالسعودية كما تتيح وزارة الإسكان التقدم للحصول علي هذه الخدمة بشكل إلكتروني، وفيما يلي نتعرف علي خطوات تقديم منح الأراضي إلكترونيا 1442 بشكل إلكتروني، بالإضافة إلي الشروط اللازمة،

خطوات تقديم منح الأراضي إلكترونيا 1442

تقديم منح الأراضي هي واحدة من الخدمات الإلكترونية الكثيرة التي تقدمها وزارة الإسكان السعودية للمواطنين، حتي تسهل للمواطنين الحصول علي هذه الخدمات بشكل إلكتروني في أي وقت الي مدار اليوم، ويمكن التقديم علي منح الأراضي من خلال الإنترنت من خلال هذه الخطوات.

التوجه إلي موقع وزارة الإسكان السعودية مباشرة https://www.housing.gov.sa/ar.

قم بإختيار أيقونة سكني الموجودة في الصفحة الرئيسية.

قم بإختيار مستفيد.

قم بإجراء عملية تسجيل الدخول.

قم بإدخال كافة البيانات التي تتعلق بالسكن الحالي.

قم بكتابة بيانات الدخل الخاصة بك.

قم بإختيار من بين الأراضي المجانية الموجودة.

قم بإرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة للقبول.

قم بتقديم الطلب، وفور إرسال الطلب سوف يتم بحثه من قبل وزارة الإسكان السعودية، وبحث إستحقاق المواطن من عدمه للأراضي المجانية ومن ثم الرد بالقبول أو الرفض.

شروط تقديم منحة الأراضي في السعودية 1442

نجد أن البلدية في السعودية قامت بتحديد عدد من الشروط اللازم توافرها من أجل حصول المواطنين علي الأراضي المجانية، تقوم المملكة بتقديمها لغير القادرين وذلك لتوفير مسكن لهم، وتتمثل هذه الشروط في.

من الضروري أن يكون عمر المتقدم للحصول علي منحة الأراضي من البلدية يتجاوز 18 عام.

تتيح البلدية للمرأة الأرملة أو المطلقة، والتي يتجاوز عمرها 25 عام إمكانية التقديم علي منح الأراضي.

شرط أساسي أن يقوم الشخص مقيم داخل المنطقة التي تشمل الأرض التي يتقدم للحصول عليها، علي أن يتم تقديم الهوية الوطنية من أجل إثبات محل الإقامة الخاص به.

يجب أن تتراوح مساحة الأرض التي يتقدم المواطنين للحصول عليها بين 625 و 935 متر.

خطوات الاستعلام عن منحة أرض برقم السجل المدني

يمكن للأشخاص الذين تقدموا بطلب للحصول علي منحة الأراضي داخل المملكة العربية السعودية، أن يقوموا بالاستعلام من وقت لآخر عن الطلب الذي قاموا بتقديمه وما هي الإجراءات التي تم آتخاذها حياله، ويمكن أن يتم الإستعلام بسهولة من خلال منصة بلدي الإلكترونية، علي أن يتم إتباع هذه الخطوات.

التوجه إلي منصة بلدي الإلكترونية وتسجيل الدخول.

تسجيل الدخول من قبل المستخدم عن طريق كتابة إسم المستخدم الخاصة به وكلمة المرور، ثم الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول.

إختيار الخدمات الإلكترونية.

إختيار خدمة الإستعلام عن المنح.

إختيار خدمة الإستعلام عن منحة الأراضي.

يقوم المستخدم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة به، أو رقم السجل المدني لإمكانية الإستعلام عن المنحة.

إدخال رمز التحقق الموجود أمامك بشكل صحيح.

الضغط علي أيقونة عرض، وسوف يظهر علي الفور كافة البيانات التي تخص الطلب الذي تم تقديمه الحصول علي منحة الأراضي.

نموذج طلب منحة أرض من الديوان الملكي