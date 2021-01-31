شروط وخطوات التقديم في العسكرية للرجال في السعودية 1442 تعتبر واحدة من ضمن الأمور التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية حيث يرغب الكثير من الرجال من التقديم في الكثير من الوظائف التي توفرها وزارة الدفاع السعودية لجميع المواطنين.

شروط العسكرية للرجال في السعودية 1442

قامت وزارة الدفاع السعودية بوضع مجموعة من الشروط التي ينبغي إن تتوافر والتي تخص التقديم والقبول حيث جاءت هذه الشروط في النحو التالي:

يجب إن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية من أبويين سعوديين.

يشترط إن يكون نشأء وتربي مع والدية في المملكة حيث يستبعد من نشأء في الخارج.

يجب إن يتمتع بالأمانة والصدق وعدم وجود أي من الأحكام القضائية التي تخص بالشرف علية.

أن يكون حصل علي الأقل علي شهادة الثانوية العامة من السعودية.

ينبغي إن يكون المتقدم غير مسجل في أي من الوظائف الحكومية في المملكة.

يشترط إن لا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة.

أن لا يكون متزوج من سيدة غير سعودية أو سبق له الزواج من أجنبية.

الطول لا يقل عن 160 سم ويجب تناسب الطول مع الوزن.

يجب إن يتمتع بالياقة البدنية المناسبة للتقديم.

الأوراق والمسندات المطلوبة للتقديم

يجب علي المتقدم أن يحضر بعض الاوراق التي تطلبها الوزارة وهي:

صورة من بطاقة الأحوال المدنية مع إحضار الأصل.

نسخة من شهادة الثانوية العامة التي حصل عليها.

شهادة السير والسلوك ومصادقة من قسم الشرطة التابع له.

عدد 6 صور حديثة بخلفية بيضاء.

ملف يقوم بوضع فية هذه الأوراق.

طريقة التقديم في العسكرية للرجال في السعودية 1442

يتم التقديم في العسكرية إلكترونياً وحتي تتمكن من التقديم يتوجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة والتي تتلخص في السطور التالية:-