رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1442 على tpl.etec.gov.sa .. وطريقة التقديم

رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1442 على tpl.etec.gov.sa متاح أمام المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية لاختبار قياس كفايات المعلمين والمعلمات للحصول على إصدار الرخصة المهنية، وذلك على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب الرسمي بشرط الدخول في مواعيد تسجيل اختبار الرخصة المهنية 1442 بالفترات المحددة حيث أن اختبارات كفايات السعودية خطوة أساسية في حياة كل معلم.

رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1442

أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب رابط التسجيل في اختبار الرخص المهنية 1442 لكونها من أهم الاختبارات التى تساعد على تحسين أداء المعلمين والمعلمات بالمملكة وتقوية مهاراتهم، لذلك يعتبر اختبار المهنية أمرًا هامة لكافة المعلمين في السعودية ويسعى العديد منهم إلى الحصول على رخصة مهنية للمعلم.

مواعيد اختبار الرخصة المهنية 1442

المراحل المتبقية في مواعيد اختبار الرخصة المهنية 1442 للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية، وذلك باختبار أول في المجالات التربوية العامة (القيم والمسؤوليات المهنية – المعرفة المهنية – الممارسة المهنية)، أما الثاني وهو الاختبار التخصصي الذي يغطي المجالات والمعايير لبنية التخصص، لتكون في التوقيات التالية:

المرحلة الخامسة: تشمل الفترة الثانية “الاختبار العام” من تاريخ 20 مارس 2021م، ويستمر حتى 26 مارس 2021م.

المرحلة السادسة: تضم إطلاق نتائج اختبارات الرخصة المهنية وبعدها إصدارها للمعلمين والمعلمات في تاريخ 30 مايو 2021م.

طريقة التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1442

حددت طريقة التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1442 أونلاين من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب الإلكتروني.

النقر على بوابة النفاذ الوطني الوحد.

ملء بيانات نظام ابشر (اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق).

النقر على أيقونة “إصدار” مباشرةً.

في حالة إن كان أما في حال كان المتقدم غير مجتازاً لاختبارات الكفايات للمعلمين والمعلمات، يكون التسجيل التالي: