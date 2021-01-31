حركة مشروع تونس : حكم الإخوان من 2011 يسعى للسيطرة على البلاد

جدة - نرمين السيد - وتابعت الحركة -فى تصريحات نقلتها قناة "العربية"- أنه لو كان أردوغان هو مرجع راشد الغنوشى "زعيم حركة النهضة" فالرئيس يحكم فى تركيا، مؤكدة أن حركة النهضة قدمت حكومة سياسية وفشلت.

وأوضحت أن الغنوشى يريد إحداث شرخ بين الرئيس ورئيس الحكومة، والانقلاب على المؤسسات التى يحددها الدستور، مشيرة إلى أن موقف الغنوشى من الرئيس يمثل انقلابا على الدستور.

وأوضحت الحركة أن الوضع فى تونس متأزم وتوجد أزمة بين الرئاسات الثلاث، مشددة "نتحدى الغنوشى بالذهاب لاستفتاء شعبى على نظام الحكم".