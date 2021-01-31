المسمارى : تركيا تواصل تعزيز وجودها فى ليبيا .. ونرفض أى تدخل أجنبى

جدة - نرمين السيد - قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث الرسمى باسم الجيش الوطنى الليبى، اليوم الأحد، إن تركيا تواصل العمل لتعزيز وجودها العسكرى فى ليبيا، مجددًا رفض الجيش الليبى لوجود أى أجنبى على الأراضى الليبية.





وأضاف المسمارى فى تصريحات لشبكة "سكاى نيوز"، أنه أمام أى حكومة جديدة ملف حل معضلة المرتزقة والميليشيات، مؤكدا على أنه لا بد من معالجة ملف الميليشيات الإرهابية والأجنبية وتأمين خروج جميع المرتزقة من ليبيا. وعبر المسمارى، عن وجود مخاوف من قيام الميليشيات بعرقلة أى حل سياسى فى ليبيا، مؤكدا على أن الجيش الوطنى الليبى مستعد لتأمين كل ما يتفق عليه الليبيون. وأكد المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، على دعم الجيش لأى خطوة تقرب وجهات النظر بين الليبيين وتساهم فى حل الأزمة.

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