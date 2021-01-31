نتنياهو يقلص زيارته إلى الإمارات إلى 3 ساعات يلتقي خلالها بن زايد

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجري زيارة مختصرة إلى الإمارات في فبراير المقبل، يلتقي خلالها الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن نتنياهو سيقلص زيارته إلى أبو ظبي لتكون نحو 3 ساعات فقط، بدلا من 3 أيام، كما ألغى زيارة كانت مقررة إلى دبي والبحرين، بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".

ويجري رئيس الوزراء الإسرائيلي أول زيارة إلى الإمارات في 9 فبراير المقبل، بحسب التقارير، وتستمر 3 ساعات فقط وفقا للأنباء الجديدة.

يأتي ذلك بعد افتتاح إسرائيل سفارة لها بشكل رسمي في عاصمة الإمارات أبو ظبي، في إطار تطبيق معاهدة السلام التاريخية بين البلدين التي وقعت في سبتمبر الماضي بوساطة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.