أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجري زيارة مختصرة إلى الإمارات في فبراير المقبل، يلتقي خلالها الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن نتنياهو سيقلص زيارته إلى أبو ظبي لتكون نحو 3 ساعات فقط، بدلا من 3 أيام، كما ألغى زيارة كانت مقررة إلى دبي والبحرين، بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".
ويجري رئيس الوزراء الإسرائيلي أول زيارة إلى الإمارات في 9 فبراير المقبل، بحسب التقارير، وتستمر 3 ساعات فقط وفقا للأنباء الجديدة.
يأتي ذلك بعد افتتاح إسرائيل سفارة لها بشكل رسمي في عاصمة الإمارات أبو ظبي، في إطار تطبيق معاهدة السلام التاريخية بين البلدين التي وقعت في سبتمبر الماضي بوساطة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتنياهو يقلص زيارته إلى الإمارات إلى 3 ساعات يلتقي خلالها بن زايد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.