الجيش الليبي يحذر من عرقلة الميليشيات للحل السياسي في ليبيا

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، دعم القوات المسلحة الليبية لأي خطوة تقرب وجهات النظر بين الليبيين وتساهم في حل الأزمة.

وأضاف "المسماري"، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن الجيش الليبي مستعد لتأمين كل ما يتفق عليه الليبيون، مجددا رفضه لأي وجود أجنبي داخل البلاد.

وقال متحدث الجيش الليبي إن تركيا "تواصل العمل لتعزيز وجودها العسكري في ليبيا"، مشددا على ضرورة معالجة ملف الميليشيات الإرهابية والأجنبية وتأمين خروج جميع المرتزقة من البلاد.

وتابع المسماري خلال حديثه "لدينا مخاوف من قيام الميليشيات بعرقلة أي حل سياسي في ليبيا".