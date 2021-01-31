وضع غير مريح.. سلالة كورونا البريطانية تتفشى في عاصمة عربية

قال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات إن بلاده سجلت خلال الأيام الماضية، 350 إصابة مؤكدة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المنتشرة في بريطانيا، معظمها في منطقة عمان الغربية.
وأوضح الوزير الأردني خلال مؤتمر صحفي أن أبرز حالات الإصابة بالسلالة الجديدة في العاصمة عمان، محذرا من أن تلك السلالة تنتشر بشكل أسرع، بحسب صحيفة "الغد".
وذكر عبيدات أن هناك مؤشرات غير مريحة خلال الأيام الماضية، أهمها ارتفاع نسب الفحوصات الإيجابية، فضلا عن انخفاض مستوى الالتزام بالإجراءات في المنشآت التي أعيد فتحها.
وأشار إلى أن السلالة البريطانية تنتشر بشكل أسرع وهو ما تم ملاحظته في الأردن، مضيفا "نحن من نحدد أي نسير وبائيا وصحيًا وأين نسير بما يتعلق في النشاط الاقتصادي والنشاطات الأخرى، وهناك تخطيط لفتح المزيد من القطاعات خلال الفترة المقبلة"،
وتابع "أصبحت مدينة عمان في وضع ليس مريحًا كما كانت في الأسابيع الماضية"، وذلك بعد إعادة فتح بعض القطاعات. داعيا الجميع للالتزام، متمنيا عدم ظهور المزيد من المؤشرات السلبية.
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