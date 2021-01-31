أفادت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم، الأحد، بسقوط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.
ذكرت قناة "13" العبرية، إن طائرة مسيرة إسرائيلية تستخدم للتصوير سقطت في شمال قطاع غزة، موضحة أنه لا يوجد خوف من تسرب معلومات، ويجري التحقيق في سبب سقوطها.
بينما اتهمت تقارير محلية فصائل المقاومة في غزة بتطوير قدراتها على كشف وتعطيل قدرات الجيش الإسرائيلي.
في المقابل، ذكرت وكالة "معا الفلسطينية" أن فصائل المقاومة تمكنت من إسقاط طائرة تجسس إسرائيلية شمال القطاع ونقلها لمكان آمن.
كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للطائرة التي سقطت في منطقة حاجز بيت حانون شمال غزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سقوط طائرة تجسس إسرائيلية شمال قطاع غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.