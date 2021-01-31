الصحة البحرينية تحذر: "الخروج من المنزل للضرورة"

حذرت وزارة الصحة البحرينية المواطنين والمقيمين من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة وفقا لصحيفة الوطن البحرينية :""لا تغادر المنزل إلا للضرورة"، وذلك بعد تسجيل طفرة في عدد الإصابات وزيادة حالات الوفاة.

وسجلت وزارة الصحة اليوم 3 وفيات بفيروس كورونا في واحد من أسوء الأيام بعد عودة موجة الإصابات اليومية إلى الارتفاع.

وكانت تضاعفت عدد الإصابات يوم أمس السبت، إذ سجلت الصحة، 655 حالة قائمة جديدة منها 237 حالة لعمالة وافدة، و 411 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 7 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 212 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 98160.