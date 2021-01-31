حذرت وزارة الصحة البحرينية المواطنين والمقيمين من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة وفقا لصحيفة الوطن البحرينية :""لا تغادر المنزل إلا للضرورة"، وذلك بعد تسجيل طفرة في عدد الإصابات وزيادة حالات الوفاة.
وسجلت وزارة الصحة اليوم 3 وفيات بفيروس كورونا في واحد من أسوء الأيام بعد عودة موجة الإصابات اليومية إلى الارتفاع.
وكانت تضاعفت عدد الإصابات يوم أمس السبت، إذ سجلت الصحة، 655 حالة قائمة جديدة منها 237 حالة لعمالة وافدة، و 411 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 7 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 212 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 98160.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة البحرينية تحذر: "الخروج من المنزل للضرورة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.