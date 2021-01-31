عروض وتخفيضات هايبر بنده الإسبوعي على الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية

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عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية، حيث تعد مجموعة أسواق هايبر بنده السعودي من أكبر الأسواق التجارية التي تمتلك عروض جبارة، من حيث الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمواد الغذائية والمنتجات المتطورة، حيث تعد تلك المنتجات لا غنى عنها في أي منزل، وتقدمها أسواق هايبر بنده بأسعار خيالية، تقدمها لعملائها بشكل عروض وتخفيضات أسبوعية وشهرية بخصم يصل إلى 50%، بالإضافة إلى الكوبونات التي تقدم للعملاء مرفق بها تخفيضات وعروض علي جميع الأجهزة والمواد والمنتجات الموجودة في الهايبر، حيث أن تلك العروض ممتدة حتى 2 فبراير القادم 2021.عروض وتخفيضات هايبر بندة على المواد الغذائية
تقدم مجموعة أسواق هايبر بنده السعودي مجموعة قيمة من العروض والتخفيضات الأسبوعية التي قد تصل إلى 50% والتي تقدمها على جميع المنتجات والتي تتمثل في:
- عبوة كرواسون ساده بها 10 حبات من الكرواسون تقدمها بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من9.95 ريال سعودي.
- عبوة الكرواسون بالزعتر بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 13.95 ريال سعودي.
- عبوة الكرواسون بالجبنه تحتوي على 10 قطع بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 13.95 ريال سعودي.
- عبوة جبنة أبيض كيري و جبنة شيدر أحمر جولدن تصل وزنها ل500 جرام حيث تقدمها هايبر بنده بسعر 25 ريال سعودي.
- جبنة امنتال و تريكو دائرية،وجبنة إيدام هولنديه بوزن كيلو جرام بسعر 36.95 ريال سعودي.
- تقدم بنده عروضها على عبوة حلاوة طحينية سادة بوزن كيلو جرام بسعر 15 ريال سعودي بدلا من 22.95 ريال سعودي.
- جبنة بالزيتون والفلفل بوزن كيلو جرام بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من 38.25 ريال سعودي.
تواصل عروض وتخفيضات بنده على الأجهزة الكهربائية حيث تقدم:
- مكواة بخار فيليبس بسعر 79 ريال سعودي.
- مكنسة كهربائية تيفال بسعر 229.50 ريال سعودي.
- خلاط و مطحنة مولينكس حجم لتر وربع ،600 وات،بسعر 129 ريال سعودي.
- ميكرويف وايت 20 لتر بسعر 174.50 ريال سعودي.
- شاشة تلفزيون 43 بوصة ال اي دي بسعر 699 ريال سعودي.
- شاشة تليفزيون توشيبا 32 بوصة بسعر 499 ريال سعودي.
- شاشة شارب 32 بوصة ال اي دي بسعر 529 ريال سعودي.
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