اضبط ترددات قناة beIN Sport الجديدة المفتوحة 2021

ترددات قناة beIN Sport من أهم الترددات وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث جوجل من قبل جمهور المشاهدين في مختلف دول العالم، وذلك لأن ضبط ترددات قنوات beIN Sport على جهاز التليفزيون سوف يمكن من مشاهدة من مسابقة كاس العالم للأندية ، مسابقات دوري أبطال إفريقيا، مسابقة كأس الأمم الأوروبية، مشاهدة عدد من الدوريات مثل الدوري الانجليزي والاسباني والايطالي والفرنسي والألماني وغيرها من دوريات كرة القدم الأوربية، ومع قرب إقامة مباريات كأس العالم للأندية في العاصمة القطرية الدوحة، جاءناً لك بترددات قناة beIN Sport المفتوحة 2021 من أجل الاستمتاع بمشاهدة مباريات كأس العالم للأندية.

ترددات قناة beIN Sport الجديدة المفتوحة 2021 الناقلة لأقوى البطولات العالمية

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 4 إلى 11 فبراير، حيث سيلتقي النادي الأهلي المصري نادي الدحيل القطري في أولي مبارياته في كأس العالم للأندية، ولهذا يحرص عدد كبير من محبي ومشاهدي كرة القدم بصفة عامة ومشجعي النادي الأهلي المصري بصفة خاصة إلى البحث عن تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية، وأيضاً أية قنوات أخرى تنقل مباريات كأس العالم للأندية، حيث يتمني كل من محبي ومشجعي الناديين الأهلي المصري والدحيل القطري إلى الفوز بتلك البطولة، خاصة مشجعي النادي الأهلي والذي عددهم بالملايين في مصر وكافة أقطار الدول العربية، ويمكن ضبط ترددات قناة beIN Sport كالتالي :-

التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ 12765 أفقي 27500 3/4 12476 عمودي 27500 3/4 11919 أفقي 27500 3/4 12149 أفقى 27500 5/6

التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ 11547 عمودي 27500 3/4

التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ 11245 رأسي 27500 5/6

التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ 12418 أفقي 27500 5/6

أولاً:- القمر الصناعي نايل سات:-ثانياً:- القمر الصناعي سهيل سات:-ثالثاً:- القمر الصناعي عرب سات:-رابعاً:- القمر الصناعي بدر 6 سات:-

هذا وسوف تشهد عمليات البحث عن ترددات قناة beIN sport بحثاً مكثفاًخلال الايام المقبلة لمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2021.