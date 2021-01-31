حركة الشباب تعلن مسؤوليتها عن هجوم داخل فندق بمقديشو

جدة - نرمين السيد - أعلنت حركة الشباب الإرهابية فى الصومال، مسؤوليتها عن تفجير استهدف فندقا بالعاصمة مقديشو، فيما يتبادل الأمن الصومالى إطلاق النار مع مسلحى الحركة الذين اقتحموا الفندق عقب الانفجار.





وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك"، تبنت الحركة الهجوم عبر موقع "الشهادة" التابع لها، وأشارت إلى أن الهجوم استهدف مسؤولين حكوميين داخل فندق "أفريك". وذكرت أن الشرطة أعلنت إنقاذ معظم المدنيين المحاصرين داخل الفندق، رغم سقوط قتلى وجرحى. وفى وقت سابق، اليوم الأحد، وقع انفجار فى فندق قريب من نقطة تفتيش بالعاصمة مقديشو، وسمع بعده إطلاق أعيرة نارية. وذكرت وسائل الإعلام أن الانفجار وقع خارج فندق "آفريك" قرب نقطة تفتيش أمنية مزدحمة، وعلى طريق يؤدى إلى المطار.

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