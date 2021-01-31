الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة نوره بنت فهد آل سعود

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، صادر عن الديوان الملكى السعودى جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود".

وأضاف: "سيصلى عليها إن شاء الله غدا الاثنين"، من دون أن يحدد مكان الصلاة والدفن.